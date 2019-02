Finalmente, no habrá postergación y el primer juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará a fin de mes. Es por el caso de las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario detenido Lázaro Báez. La ex mandataria había pedido que el comienzo se posponga hasta que toda la prueba que se analizará en el proceso esté reunida. Pero la semana que viene el Tribunal Oral Federal 2 rechazará el pedido, le adelantaron a Infobae fuentes judiciales.