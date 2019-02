Este no es el único planteo que hizo la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi. También pidió que el caso no sea juzgado en los tribunales de Comodoro Py, sino en la justicia de Santa Cruz. El mismo pedido hizo la defensa de Carlos Santiago Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y que está preso en la causa. El fiscal Luciani debe dar su opinión.