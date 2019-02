La viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, el ex ministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo, el ex secretario privado de Cristina Kirchner Isidro Bounine y el contador del ex matrimonio presidencial Víctor Manzanares quedaron hoy procesados por lavado de dinero. Es por la operatoria de haber comprado 16 propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares y luego haberlas vendido para evitar ser descubiertos, indicaron a Infobae fuentes judiciales.