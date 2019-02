"Se observa que la mitad corresponde a 'money market' son retornos de previas salidas de dinero hacia la búsqueda de rentas en un fondo de inversión del banco. Más de un 20%, casi U$S 9 millones, se identifican como fondos provenientes de la panameña SGI Argentina SA, del mismo grupo offshore. Son 15 depósitos que en promedio significaron ingresos de U$S 583 miles cada uno y siempre desde el Bank of Nova Scotia Panamá vía JP Morgan Chase Bank of New York y el banco de inversiones suizo Piguet Galland & Cíe. Buena parte del resto corresponde a ingresos fraccionados provenientes de personas físicas y jurídicas varias -12 y 15 transferencias respectivamente-, entre los que se encuentran Gabriel Heinze (U$S 180 miles en fecha 16 de febrero de 2012) y Carlos Alberto Tevez (U$S 550 miles en fecha 16 de febrero de 2012)", se sostuvo.