-Estamos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer. Massa optó por el camino de encontrarse. No se transforma lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Tenemos la obligación de observar y mirar lo que está pasando. No me preocupa tanto el 30% de los pobres, sino el 50% de los chicos pobres. Quiero un país donde el Estado esté presente. Eso estamos dispuestos a discutirlo con todos. Con quienes gobiernan hoy y con quienes gobernaron.