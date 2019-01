Horacio Rodríguez Larreta no se expresó en forma contundente. De todos los jefes de distritos de Cambiemos es el único al que le convenía unificar, pero como sabía que la gobernadora bonaerense tenía otro proyecto, no desarrolló en la reunión ninguna posición en particular, y más bien buscó consensuar que cualquier decisión que se tomara, sería consultada previamente.