– Yo lo que manifesté es que hay dos nubes en el horizonte que hay que despejarlas. Las reglas de juego claras, con previsibilidad jurídica. Las inversiones no son fruto de la magia, son fruto de la credibilidad y de la confianza y del acuerdo del plan de desarrollo de Vaca Muerta que llevamos adelante. Yo, por ejemplo, no puedo aumentar los impuestos provinciales o las regalías, porque firmé estabilidad fiscal. Y en ese marco se estableció un sendero de precio de estímulo al desarrollo del gas no convencional que es la resolución 46, de los cuales se presentaron 16 proyectos por la cuenca neuquina. Ocho fueron aprobados y ocho están pendientes, y eso es lo que reclamé. La otra nube que hay es la vinculada a lo que se firmó, que no se iban a establecer retenciones o imposiciones a la exportación de petróleo. Y fruto de la crisis económica que hubo el año pasado se ha establecido. Cuando en realidad es cero peso, porque no se está exportando petróleo de la cuenca hidrocarburífera neuquina. Y esa sí es una mala señal para los inversores, principalmente los internacionales. Porque esas compañías y operadoras diversifican y tienen inversiones en Canadá, EEUU y Argentina. Y allí no se les cobra este impuesto. Yo estoy exigiendo que se eliminen estas retenciones para despejar el horizonte, porque esto es lo que afecta la competitividad. Implica quitar reglas de juego claras y debilitar la previsibilidad jurídica y económica. Las retenciones se inmiscuyen en el desarrollo de la industria. Y ahí los inversores empiezan a tener una inseguridad.