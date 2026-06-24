Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda reconoció los resultados de la segunda vuelta presidencial tras la finalización del escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República en todo el país, que confirmó el preconteo electoral de la Registraduría y dio como ganador a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.
Según el preconteo, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda.
El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026.
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