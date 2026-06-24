Colombia

Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Según el preconteo de la Registraduría, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda

Guardar
Google icon
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026 - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

Iván Cepeda reconoció los resultados de la segunda vuelta presidencial tras la finalización del escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República en todo el país, que confirmó el preconteo electoral de la Registraduría y dio como ganador a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Según el preconteo, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda.

El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026.

Notica en desarrollo...

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaResultados elecciones Colombia 2026Presidente de Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: Consejo Nacional Electoral reanuda el 24 de junio la audiencia de la segunda vuelta

Con menos de un punto porcentual separando a los dos aspirantes, Colombia vive una de las elecciones más reñidas de su historia. El escrutinio será clave para definir quién ocupará la presidencia y quién asumirá la voz opositora en el Congreso

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: Consejo Nacional Electoral reanuda el 24 de junio la audiencia de la segunda vuelta

Alfredo Saade afirmó que no se irá de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Bodegueros, sigan insultando y amenazando”

El embajador de Colombia en Brasil publicó un mensaje en X en el que rechazó presuntas amenazas y afirmó que seguirá en el país, recordando sus orígenes y el apoyo de su familia

Alfredo Saade afirmó que no se irá de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Bodegueros, sigan insultando y amenazando”

El gobierno de Abelardo de la Espriella deberá prepararse para un posible ‘SuperNiño’, afirmó organización ambiental internacional

Expertas de The Nature Conservancy pidieron medidas urgentes sobre abastecimiento, prevención de conflagraciones y reformas en el manejo del recurso hídrico, al advertir que la ventana de acción se acorta

El gobierno de Abelardo de la Espriella deberá prepararse para un posible ‘SuperNiño’, afirmó organización ambiental internacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Shakira sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

El hijo de Shakira sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez reaccionaron a la clasificación de Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026: “Pensar en lo que es Portugal”

Esta es la canción que sonó en el gol de Daniel Muñoz en la victoria de Colombia sobre RD Congo: no fue Ryan Castro

Mundial 2026 | ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, reaccionó a la derrota con Colombia: “La guerra continúa”