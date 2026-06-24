El partido se explicó desde el banco: Quintero, Córdoba y Ríos cambiaron a Colombia rumbo al duelo con Portugal en el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra República Democrática del Congo - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. El colombiano Daniel Muñoz celebra con sus compañeros el primer gol de su equipo. REUTERS/Daniel Becerril

Juan Fernando Quintero ingresó casi al minuto 15 del segundo tiempo. Un acierto completo. Cambió el ritmo, la velocidad. La selección Colombia jugó al ritmo de Juan Fernando Quintero.

Y quiero leer algunos números que me parecen imprescindibles al momento de hacer la evaluación, la cualitativa y la cuantitativa. Primero, la cuantitativa: dos pases clave, que son los pases previos, normalmente, a cuando se hace una asistencia o la misma asistencia, dependiendo de la situación de juego. Aquí, en este caso específico, termina siendo el que asiste a Daniel Muñoz para la única anotación de la selección.

Y luego aparecen pases precisos: veinte de veintisiete. Pero aquí hay que tener en cuenta que todos los pases fueron en campo rival, es decir, los más complicados, porque hay pases de progresión, que son los que van hacia adelante, y pases de continuidad, que son los que van al lado, ¿no? La mayoría de ellos, estoy observando la gráfica, y efectivamente fueron de progresión, es decir, siempre de darle continuidad al juego o, más bien, de intentar progresar en el campo rival y asimismo dentro del área, porque es que Colombia, durante la primera parte del segundo tiempo, antes de la pausa de hidratación, intentó jugar ya en campo rival, en el área.

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Claro, necesitaba los tres puntos, porque eran necesarios para enfrentar a la selección portuguesa con un poco más de tranquilidad, pero de eso hablaremos más adelante.

Juan Fernando Quintero se lo ganó a pulso: ingresó y le dio una cara diferente a la selección Colombia. Probablemente, en el partido frente a Portugal lo podamos ver titular, porque la verdad es que lo que hizo Juan Fernando Quintero —de asociarse con sus compañeros, de darle el ritmo que necesitaba la selección, de subirle un cambio, una marcha, y los jugadores, sus compañeros, jugando al ritmo de Juan Fernando Quintero.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra República Democrática del Congo - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. Lionel Mpasi, de la República Democrática del Congo, en acción mientras los jugadores observan. REUTERS/Raquel Cunha

Jhon Córdoba, Jhon Córdoba. Luis Javier Suárez finalmente no se encontró durante el partido.

Jhon Córdoba ingresó e hizo lo que se necesitaba: ir a guapear con los centrales de la selección de la República Democrática del Congo, fajarse, es decir, chocar, pelear, lucharla. Era un partido en el que ya estaba en ese contexto de lucha.

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Claro, porque entró Juan Fernando Quintero para darle un poco más de manejo al balón, pero necesitaban un tipo que, en el frente de ataque, llegara a romper, y fue lo que hizo él.

De hecho, si ustedes evalúan el gol de Daniel Muñoz, la asistencia de Juanfer se da, o el pase se da, porque llega Jhon Córdoba a evitar, ¿no? Con toda su corpulencia, su testo físico, va, intenta evitar que el defensa congoleño se quede con el balón, le libera todo el espacio, la zona, para que llegue Daniel Muñoz y termine definiendo. Era lo que se necesitaba.

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Además, recuerden que Jhon Córdoba no había jugado ni en el partido frente a Costa Rica, en Bogotá, ni en San Diego frente a Jordania; mucho menos el partido frente a la selección de Uzbekistán, y volvió a jugar para este juego. Lo tenían reservado.

Tal parece que Néstor Lorenzo es un estratega; sabe los momentos puntuales en los que tienen que ingresar algunos jugadores. Y lo de él fue un acierto.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, en el Mundial 2026 - crédito EFE/ José Méndez

Lo mismo lo de Richard Ríos, ¿no? Porque no lo hemos mencionado, pero lo de Richard también. Los tres cambios acertados. Entraron como necesitaba la selección.

Es decir, que tiene banca el equipo de Lorenzo, que no solo son once, que también, si necesitan modificar la posición de Jhon Arias, lo puede hacer sin ningún problema. Si tiene que ingresar —porque ingresó Richard Ríos por Jhon Arias—, lo puede hacer.

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¿Y qué hizo Richard Ríos? Comenzó a darle manejo al balón y el equilibrio que estaba buscando, porque era necesario que, en algunos momentos, se manejara el balón y, en otros, tuviera que ir a cometer faltas. Y le tocó hacer de todo un poco a Richard Ríos, a quien estábamos esperando con Gustavo Puerta.

Se lo habíamos preguntado a este par de jugadores, más que todo a Richard: “¿Richard, te ves jugando con Gustavo Puerta?” “Sí, puede ser que en algún momento nos ponga el profe”. Y efectivamente se dio. ¿Para cuál? Para este partido.

Era necesario su ingreso, era necesario el ingreso de Juan Fernando Quintero, lo que ya mencionamos de Jhon Córdoba. Tres cambios: no son necesarios cinco. Bien por Colombia, que terminó ganando un partido necesario para enfrentar a Portugal.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 Colombia's Luis Diaz, Jhon Cordoba and Davinson Sanchez celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Finalmente, el partido frente a Portugal es un partido para tener cuidado.

Hay jugadores que están apercibidos en la selección Colombia. ¿Colocar a Jhon Mojica o no? Hay que colocarlo, pero de eso lo desarrollaremos en el análisis previo al partido.

Por ahora hay que mencionar: ¿tocaba ganarle a la República Democrática del Congo? Sí. ¿Tocaba tener los seis puntos? Sí. ¿Llegar con la tranquilidad frente a Portugal? También.

Es decir, eran necesarias muchas situaciones que hoy se le dieron a la selección Colombia por el plan de juego de Néstor Lorenzo, por el compromiso de los jugadores, porque en este momento hay una aura que rodea a la selección Colombia y es la que permitió que en este momento parta con la primera opción frente a una difícil Portugal, que viene de ganarle cinco por cero a Uzbekistán, que va a buscar ser líder porque quiere evitarse jugar contra Ghana, contra Croacia o contra Inglaterra. Y eso mismo tiene que jugar Colombia.

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Afortunadamente, el contexto es parecido al de la Copa América 2024, cuando Colombia necesitaba también empatar mínimo con la selección brasileña para evitar tener que jugar con Uruguay en los cuartos de final. Ese mismo contexto lo va a vivir ahorita la selección y es lo importante mantener este ciclo de preparación que ya ha tenido.

El objetivo es una gran participación en este mundial, pelear las finales del Mundial y es lo que está haciendo la selección Colombia. Ustedes dirán, pero es la segunda fecha. Sí, pero es que a partir de aquí puede manejar un camino completamente diferente.

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Colombia, de pasar primera, se va para Kansas. Colombia, de quedar segunda, se irá a jugar hacia Toronto, en Canadá. Y es mejor quedarse en la vía de Kansas, que es contra el tercero del grupo E, D, I, J o L, que en este momento sería la selección de Paraguay. Pero si pasas primero, que sería la idea, esa sería el rival. Y si no, le tocaría enfrentarse contra los que ya mencioné: Ghana, Croacia, Inglaterra. Dejémoslo hasta ahí.

Por ahora, la selección bien concentrada. Habrá atención a medios de comunicación durante todos estos días.

Viajará hacia Miami dos días antes del partido, porque el partido es el próximo sábado, y afortunadamente todos gozan de buena condición. Los apercibidos, está bien.

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La evaluación la haremos pertinentemente un día antes del juego, pero por ahora la selección de magnífica forma. Pocas han logrado seis de seis, lo logró Colombia hasta este momento y está buscando ser líder del grupo A.

Así que el análisis lo tendremos en las próximas horas de lo que hace el partido frente a Portugal, pero por ahora la selección Colombia disfruta de seis puntos de seis posibles en este Mundial de 2026.