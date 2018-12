Boudou fue liberado ayer por la tarde y dejó el penal de Ezeiza tras haber sido condenado en agosto por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.

La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.