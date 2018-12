En disidencia, la jueza López Iñiguez consideró que Boudou no debía ir preso. La condena no estaba firme, siempre estuvo a derecho y el peligro de fuga no puede inferirse por haber sido funcionario público. Agregó que no puede pensarse que el ex vicepresidente tenga vínculos en el actual gobierno porque es de un partido político diferente al suyo y que la notoriedad pública de su figura disminuye los riesgos de la causa.