La ronda de indagatorias se extenderá -según explicaron fuentes judiciales a Infobae– hasta el próximo 27 de diciembre cuando deben presentarse el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.