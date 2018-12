Massa está tan confiado en el camino que quiere seguir junto a los gobernadores, que en su cabeza da vueltas las idea de apostar todas sus fichas a un solo número. Aunque en el tablero no haya ruleta sino urnas que marquen el destino del peronismo que representa. Esa jugada nace de la expectativa que tiene por el volumen que toma el espacio nuevo y está anclada en la hipótesis que dibuja un alejamiento de la política si el resultado final no es el esperado. El 2019 es el año para patear el tablero y dispersar todas las fichas de la política nacional. "Podemos ganar el año que viene. Estoy cada vez más convencido", suele decir. El convencimiento y su proyección lo resume en una frase: "Voy a ser candidato a presidente. Si pierdo, me voy a retirar de la política. Me dedicaré a otra cosa".