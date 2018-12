"Lamentablemente no se trabajó sobre un plan de desarrollo económico que proteja al sector industrial y que lo incentive, como lo hacen la mayoría de los países del mundo. Si yo te comparo la foto de 2015, estamos 6 puntos abajo", describió el vocal de la UIA. "No veo que en 2019 vaya a crecer la industria. No hay luz al final del túnel por ahora", lamentó en diálogo El Destape radio.