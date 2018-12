Verónica Riquelme, otra de las hijas, tenía al momento del ataque 12 años. Eran cerca de las 23.30 y estaba en su cuarto. Su hermana mayor y su cuñado habían llegado de visita unas horas y la familia se aprestaba a preparar la cena cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta y los gritos de su madre. "Primero me escondí y lloré de miedo—relató—luego me asomé y vi a mi familia tirada en el piso boca abajo con un sujeto encapuchado con un género negro brillante que les apuntaba con un arma. Pero tomé la decisión y los enfrenté en el comedor. ¿Qué nos van a hacer?, les pregunté. Imaginé que nos iban a hacer lo mismo que a unos viejitos que habían quemado una semana antes. Ellos contestaron que no eran ladrones, y nos dijeron que sacáramos las cosas de valor porque la casa iba a desaparecer", contó también entre lágrimas.