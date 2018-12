En diálogo con Infobae, señaló: "Tal como los propios acusadores señalaron, este es un juicio de valoración de indicios en el que se llama al tribunal a armar un rompecabezas. Señalamos que las evidencias presentadas no fueron encontradas en el domicilio de Huala, sino en el de la machi donde él iba a tratarse. Y subrayamos que existen dos sentencias previas en las que esos indicios hallados en ese domicilio no sirven para imputar a terceras personas. Por eso es que los otros acusados fueron todos absueltos. Todos estuvieron en la misma posición jurídica que Francisco Facundo Jones Huala. Y no hay otras pruebas presentadas en la audiencia preparatoria, con lo cual estamos más que confiados en que Facundo será absuelto".