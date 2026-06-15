Seguidora de Abelardo de la Espriella generó altercado en almacén de cadena en Cali cuando, presuntamente, le impidieron hacer proselitismo

La tensión política en Colombia se trasladó a un supermercado de Cali, donde una seguidora de Abelardo de la Espriella protagonizó un altercado al intentar convencer a los clientes sobre su candidato, desatando gritos, acusaciones y la intervención policial, en medio de un clima nacional marcado por enfrentamientos y agresiones de ambos bandos a días del balotaje presidencial - crédito @LaJornadaco / X

Un altercado protagonizado por una seguidora de Abelardo de la Espriella en el supermercado Éxito de Unicentro, en Cali, expuso la tensión que atraviesan las calles colombianas en la recta final de la campaña presidencial. El incidente, que fue grabado en video y circula en redes sociales, comenzó cuando la mujer intentó convencer a los presentes en la fila sobre las virtudes de su candidato y al parecer la cajera le respondió.

En las imágenes se aprecia a la mujer gritando y gesticulando de manera insistente ante los empleados y clientes del establecimiento. La situación escaló hasta la llegada de la policía, mientras testigos comentaban lo que ocurría.

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Una de las personas que grabó el episodio narró: “Ve, pero amigo, cuéntale aquí a la gente qué es lo que está pasando. No, no aparece tu rostro, tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuéntale, por favor, a la gente. La gente está loca. Es de Abelardo. Se están matando solos. La señora está peleando solita porque no la querían atender rápido. Ella está gritando: ‘Yo soy de Abelardo, voy a llamar a mi presidente’. Ahí va el comandante general de la policía”.

Según el relato del video, la mujer se molestó por no ser atendida rápido y comenzó a hablar de política - crédito @LaJornadaco / X

Reacciones en redes y testimonios sobre el clima político

El video provocó un alud de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por el clima de crispación electoral. “Con un abelardista no se puede ni siquiera conversar, porque pierden el control rápidamente, y comienzan mínimo a gritar, soltar insultos y en muchos casos recurren al salivazo, puño o patada”, publicó una persona, mientras otra resumió: “Grita, amenaza, atropella y hasta se golpea su propia cabeza. ‘Abelardismo’ es el nombre de una nueva enfermedad mental”.

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El ambiente hostil, según algunos testimonios, ha trascendido los límites de la discusión verbal. “Esto se está saliendo de control. Ayer, a mi hijo un señor le puso un botellazo en la cabeza y en el brazo porque le expresó por quién iba a votar. Sucedió en Bucaramanga”, relató otro usuario, evidenciando que las diferencias políticas han desencadenado agresiones físicas.

La polarización también se refleja en acusaciones directas hacia la dirigencia política. “Pues... Comenzando porque el mismo candidato Abelardo les dió la orden de ‘destripar’ a la izquierda”, escribió un internauta, en referencia a declaraciones previas del aspirante de ultraderecha.

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Ambas campañas han recibido agresiones y desinformación - crédito REUTERS/Cesar Quiroz

Escalada de enfrentamientos entre los equipos de campaña

El choque entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha alcanzado niveles preocupantes en las últimas semanas. Los actos de intimidación mutua, agresiones físicas y bloqueos viales se han multiplicado a medida que se acerca la jornada electoral.

Uno de los episodios más notorios ocurrió en Bogotá, donde seguidores de Cepeda bloquearon el acceso a la sede del candidato De la Espriella en Teusaquillo y lanzaron consignas. La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó la obstrucción, aunque descartó daños materiales.

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En otra manifestación en el Parkway, también en la capital, los choques verbales entre simpatizantes de ambos candidatos desembocaron en un momento de tensión cuando, según denuncias, un miembro del esquema de seguridad o seguidor de De la Espriella desenfundó un arma.

Tras la pelea en las cajas registradoras, la mujer dio su versión de los hechos a un policía que fue llamado para mediar en el altercado - crédito @TwiterosCali / X

En el municipio de Chía, Cundinamarca, un “banderazo” de simpatizantes de De la Espriella terminó en violencia. Los organizadores denunciaron haber sido atacados con navajas y cadenas metálicas, dejando como saldo a una mujer mayor herida en la mano y varios activistas lesionados.

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Un país polarizado a días de la segunda vuelta

Mientras tanto, los espacios digitales se han convertido en un campo de batalla paralelo. El intercambio de memes e insultos domina el debate público, con ambas campañas acusándose mutuamente de incitar agresiones y desinformación.

En este clima, Colombia se prepara para regresar a las urnas el domingo 21 de junio. La segunda vuelta enfrentará a dos proyectos antagónicos: el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

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La tensión social y los incidentes recientes han puesto en duda la tranquilidad de la jornada electoral. Según la última encuesta publicada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio, De la Espriella aventaja a Cepeda por 3,9%. Tras el cierre oficial de campaña, ya no se pueden difundir nuevas encuestas, por lo que la expectativa crece sobre el desenlace de una elección que ha polarizado a la sociedad colombiana.