Economía

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en junio 2026

La cifra establecida para trabajadores con jornada completa afecta beneficios, ayudas sociales y topes de acceso a programas estatales

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Manos de una persona sacando billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos de una billetera de cuero marrón.
El nuevo valor del salario mínimo rige para trabajadores mensualizados y jornalizados desde junio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tiene actualizaciones mensuales hasta agosto de 2026, luego de que el Gobierno nacional determinó los aumentos por decreto. Este esquema reemplazó las negociaciones previas del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde gremios y empresarios debatían los valores. La medida impacta directamente en los ingresos de trabajadores registrados, además de incidir en múltiples prestaciones sociales y beneficios estatales.

Las modificaciones del SMVM se publicaron mediante la Resolución 9/2025 tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los sectores sindicales y empresariales a fines de 2025. El Gobierno adoptó una postura unilateral para establecer los incrementos, resaltando la importancia del piso salarial para la estructura laboral y social del país.

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La actualización mensual de este ingreso afecta no solo a los empleados formalizados, sino también a quienes dependen de programas sociales y subsidios vinculados a este parámetro. La evolución del salario mínimo se encuentra en el centro del debate entre sindicatos, empleadores y autoridades estatales, ya que constituye un punto de referencia para la economía formal y el esquema de protección social.

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en junio 2026

Para el mes de junio de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se fijó en $367.800 para los trabajadores mensualizados, según lo dispuesto por el Gobierno nacional. El incremento con respecto a mayo fue de $4.800, ya que la cifra anterior alcanzaba los $363.000. Este ajuste representa una suba de aproximadamente el 1,32%.

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En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor de la hora quedó en $1.839. Aunque el salario mínimo experimentó incrementos, los ajustes no lograron equiparar el ritmo de la inflación acumulada, generando reclamos sindicales y nuevas demandas de revisión.

El SMVM regirá con este valor hasta el mes de julio, donde se prevé un nuevo aumento conforme a lo estipulado en la Resolución 9/2025. Los próximos incrementos ya cuentan con fecha y monto definidos hasta agosto de 2026. En julio, el monto pasará a $372.400 y en agosto a $376.600 para los trabajadores mensualizados. A partir de septiembre, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil deberá volver a reunirse para definir los ajustes correspondientes, ya que la resolución vigente solo estableció cifras hasta agosto.

Genéricas de ANSES 1920
El monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil influye en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

La actualización salarial definida por decreto generó descontento en los gremios, que manifestaron la necesidad de una revisión que contemple la pérdida del poder adquisitivo acumulada y la proyección inflacionaria para los siguientes meses.

Cómo se define el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Salario Mínimo, Vital y Móvil surge como resultado de negociaciones entre el Gobierno, los representantes de los trabajadores y los empleadores. Su actualización suele tratarse en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta instancia busca alcanzar consensos que permitan mantener el poder adquisitivo de los asalariados y garantizar un piso básico para los ingresos.

Cuando las partes no logran un acuerdo, el Ejecutivo nacional puede intervenir para fijar los valores por decreto, como ocurrió ante la falta de consenso a fines de 2025. El SMVM está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y sirve como referencia para determinar el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador registrado por una jornada completa.

A diferencia de otros ingresos, como jubilaciones y pensiones, que se ajustan periódicamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo no cuenta con un mecanismo automático de actualización en función de la inflación. Esta diferencia ha sido fuente de reclamos por parte de los sindicatos, que exigen una mayor protección frente al avance de los precios y la erosión de los salarios reales.

El debate sobre el método de actualización del SMVM permanece abierto. Los gremios sostienen que las revisiones deberían contemplar los índices de inflación para evitar una pérdida de poder adquisitivo, mientras que los empresarios advierten sobre el impacto de los aumentos en los costos laborales.

Cómo influye el Salario Mínimo en otras prestaciones

El Salario Mínimo, Vital y Móvil no solo fija el piso salarial de los trabajadores registrados, sino que también determina valores clave en la estructura de beneficios y ayudas sociales. Su monto se utiliza para establecer límites de acceso a programas estatales y para actualizar parámetros de diversas prestaciones.

La actualización del salario mínimo depende de negociaciones entre el Gobierno, empleadores y sindicatos (Reuters)
La actualización del salario mínimo depende de negociaciones entre el Gobierno, empleadores y sindicatos (Reuters)

Entre las principales prestaciones impactadas por el SMVM se encuentran las jubilaciones, pensiones, subsidios y cuotas alimentarias, así como becas y asignaciones familiares. En junio de 2026, la jubilación mínima ascendió a $674.976,99, que incluye el haber mínimo con aumento, un bono de $70.000 y el medio aguinaldo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $553.981,59, mientras que la pensión no contributiva por invalidez y vejez alcanzó $493.483,89. En el caso de la pensión madre de siete hijos, el monto fue igual a la jubilación mínima.

Las asignaciones familiares también experimentaron incrementos: la Asignación Universal por Hijo llegó a $144.932, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad alcanzó $471.915 y la Asignación Familiar por Hijo se situó en $72.474. Estos valores se utilizan tanto para calcular los montos que perciben los beneficiarios como para determinar los topes de ingresos que habilitan el acceso a las ayudas.

El SMVM actúa como parámetro para definir la elegibilidad y actualización de los beneficios, lo que refuerza su papel como herramienta fundamental en la política de protección social y en la economía doméstica de millones de familias.

Cuál fue el último dato de inflación

La última cifra difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó una inflación del 2,6%. Este porcentaje evidencia que el ajuste aplicado al Salario Mínimo, Vital y Móvil en junio, que fue del 1,32%, no logró igualar el ritmo de aumento de los precios.

La falta de un mecanismo automático de actualización vinculado al índice inflacionario genera que el salario mínimo quede por debajo del incremento de precios, situación que repercute en el poder adquisitivo de los trabajadores y de quienes perciben prestaciones sociales asociadas a este parámetro.

Las próximas reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil definirán la pauta de actualización del salario mínimo para los meses posteriores a agosto, en un escenario donde la evolución de la inflación y los reclamos sindicales marcan la agenda de discusión.

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