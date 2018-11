Existen, por supuesto, facturas de origen legislativo, por los manejos de Pichetto, por su modo de entender las relaciones de poder en la política y, menos de fondo, porque apuesta a un armado peronista que no coincide con la totalidad de los gobernadores. Menos aún, con algunos rivales de jefes provinciales. En cualquier caso, Alperovich expresa con su ruptura una decisión de alineamiento con la ex Presidente, no sólo por su pago inicial al kirchnerismo, sino además porque lo considera capital indispensable para darle batalla a Juan Manzur, su sucesor en la gobernación.