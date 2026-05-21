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Ideas para refrescarse este verano en terrazas pequeñas: cómo poner una piscina y aprovechar todo el espacio

El mercado ofrece alternativas que se adaptan a diferentes dimensiones, estilos y presupuestos para soportar los meses de calor

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Una piscina en una terraza
Cómo aprovechar el espacio de la terraza si tienes piscina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar del verano y combatir el calor en casa es posible incluso si solo se dispone de una terraza o un patio pequeño. Cada vez más personas buscan soluciones prácticas y eficaces para refrescarse sin necesidad de grandes espacios ni obras complejas. La variedad de piscinas diseñadas especialmente para lugares reducidos permite transformar cualquier rincón exterior en una zona de relax, descanso y diversión durante los meses más calurosos.

El mercado ofrece alternativas que se adaptan a diferentes dimensiones, estilos y presupuestos. Las piscinas para terrazas pequeñas pueden ser elevadas, desmontables, de obra, tipo spa, de madera o de fibra de vidrio. Esta diversidad permite encontrar el modelo perfecto para cada necesidad y aprovechar al máximo cada metro cuadrado disponible. Además, más allá de su funcionalidad, las piscinas también aportan valor estético, convirtiéndose en un elemento decorativo central en patios y terrazas.

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Antes de elegir e instalar una piscina, es fundamental considerar no solo el espacio, sino también la normativa local y los permisos requeridos. La planificación y la correcta selección del tipo de piscina garantizarán una experiencia segura y satisfactoria, evitando inconvenientes y asegurando el mejor aprovechamiento del área exterior, por más pequeña que sea.

Tipos de piscinas ideales para terrazas pequeñas

Las piscinas elevadas se destacan como una de las opciones más prácticas para espacios reducidos. No requieren grandes obras ni excavaciones, reducen costes y facilitan el mantenimiento y la limpieza, ya que se puede acceder fácilmente a todos sus rincones. Por otro lado, las mini piscinas instaladas en esquinas permiten aprovechar zonas desaprovechadas y se adaptan a cualquier diseño, sobre todo si se integran con revestimientos de madera o materiales naturales para crear ambientes cálidos y modernos.

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Una piscina privada por cada tres habitantes: estos son los municipios madrileños donde los vecinos se refrescan mucho mejor en verano.

Las piscinas de obra ofrecen la posibilidad de personalizar tamaño, forma y acabados, aunque requieren una inversión mayor y la intervención de profesionales. Pueden transformarse en verdaderos oasis, incluso en patios pequeños, si se acompaña su instalación con vegetación, zonas de descanso o detalles decorativos como toldos y cojines. En cambio, las piscinas desmontables o hinchables resultan la alternativa más económica y flexible: se instalan y retiran fácilmente según la temporada, están disponibles en distintos estilos y materiales, y permiten adaptar el espacio exterior a diferentes usos durante el año.

Las piscinas de madera aportan elegancia y calidez, realzando la apariencia del agua y combinando con el mobiliario exterior más actual. Existen modelos prefabricados con precios que van desde 1.200 hasta 2.300 euros, ideales para quienes buscan durabilidad y fácil mantenimiento. Las piscinas tipo spa hidroterapéuticas encajan perfectamente en patios muy pequeños, ofreciendo relajación, chorros de agua y burbujas en un formato compacto. Por último, las piscinas de fibra de vidrio son resistentes, duraderas y de bajo mantenimiento, aunque su instalación debe ser realizada por profesionales y requiere una adecuada planificación.

Consejos clave antes de instalar una piscina

La elección del tipo de piscina debe partir de una evaluación honesta del espacio real disponible, el uso que se le dará y el presupuesto. Es fundamental medir bien la superficie, considerar el peso total de la piscina llena y verificar la resistencia del suelo, especialmente en terrazas elevadas. Consultar siempre la normativa local y obtener los permisos necesarios evitará sanciones y problemas con la comunidad de vecinos o el municipio.

Piscina en terraza
Las claves para montar tu piscina este verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento sencillo es un punto a favor de las piscinas elevadas y desmontables, ya que permiten limpiar y vaciar con facilidad. Adaptar los accesorios, como escaleras, cobertores y sistemas de filtrado, es clave para asegurar la seguridad y la durabilidad de la instalación. Usar materiales resistentes a la intemperie, como el PVC, la madera tratada o la fibra de vidrio, garantiza que la piscina pueda soportar el uso y las condiciones climáticas sin deteriorarse rápidamente.

Finalmente, la decoración del entorno no debe dejarse de lado: aprovechar paredes, integrar plantas, instalar suelos antideslizantes y elegir mobiliario acorde al tamaño del espacio contribuirá a crear un ambiente agradable y funcional. Con planificación y las opciones adecuadas, refrescarse y relajarse en una terraza pequeña es una posibilidad al alcance de cualquier hogar.

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