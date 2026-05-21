RTVE mueve ficha en La 2: Mercedes Milá aterriza en el ‘prime time’ y provoca el adiós anticipado de Loles León

Mercedes Milá estrena en La1 ‘No sé de qué me hablas’. (RTVE)

RTVE ha decidido agitar por completo las noches de los domingos en La 2. La corporación pública ya ha puesto fecha al estreno de Me meto en un jardín, el esperado regreso televisivo de Mercedes Milá, y lo hará ocupando el hueco que deja Zero Dramas, el programa de Loles León que se despedirá definitivamente este mismo fin de semana. Un relevo televisivo que llega cargado de simbolismo y que confirma el renovado interés de La 2 por apostar por formatos con sello propio y rostros muy reconocibles.

La cita será este domingo 24 de mayo. A las 22:30 horas arrancará el nuevo espacio de Mercedes Milá, mientras que, apenas una hora después, llegará la última entrega de Zero Dramas. La cadena pone así punto final al formato de Loles León antes incluso de acabar la temporada, una decisión que llega marcada por unos datos de audiencia por debajo de las expectativas. El programa no ha conseguido enganchar al público de manera regular y sus cifras han quedado lejos de la media mensual de La 2.

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Con este movimiento, RTVE deposita ahora gran parte de su confianza en el carisma y la capacidad comunicativa de Mercedes Milá. La periodista catalana vuelve a ponerse al frente de un formato muy personal en el que las conversaciones íntimas y sin filtros serán las grandes protagonistas. Y, tratándose de Milá, eso promete momentos tan imprevisibles como televisivamente irresistibles.

La actriz española y la creadora de contenido, Marina Rivers, son parte de la nueva apuesta de las noches en La 2. / Captura de pantalla RTVE

Mercedes Milá vuelve a la televisión más auténtica

Me meto en un jardín llegará con una propuesta bastante alejada de la entrevista convencional. El programa seguirá a Mercedes Milá en una ruta por diferentes rincones de España a bordo de una caravana, un detalle que ya deja claro el tono cercano, viajero y emocional que tendrá el formato. Cada entrega se desarrollará en un jardín singular, escenario elegido para mantener conversaciones profundas con personajes de perfiles muy distintos.

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La temporada contará con diez episodios y diez invitados muy reconocibles del panorama social, cultural y mediático español. Entre ellos estarán Sor Lucía Caram, Miguel Ángel Revilla, Marc Giró, Almudena Ariza, Lucía Dominguín o el chef Toño Pérez. También participarán nombres como la neurocientífica Nazareth Castellanos, el activista Óscar Camps o el alpinista Álex Txikon, confirmando la intención del programa de mezclar entretenimiento, reflexión y relatos personales.

Mercedes Milá, en una fotografía promocional. (RTVE)

El primer invitado será el escritor David Uclés. Para este estreno, Mercedes Milá viajará hasta Quesada, en Jaén, donde recorrerá junto al autor algunos de los lugares más importantes de su vida. Desde las calles decoradas con macetas hasta el Museo Zabaleta y Miguel Hernández, el episodio mostrará una faceta muy íntima del escritor y también de la propia periodista, que vuelve a apostar por una televisión pausada y emocional.

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Durante el capítulo, ambos compartirán además una comida familiar en el cortijo del escritor y visitarán a María, la abuela de Uclés, una figura fundamental en su universo literario. La ruta terminará en plena Sierra de Cazorla y culminará con una escena muy simbólica vinculada al imaginario creativo del autor. Todo ello con el estilo directo, espontáneo y cercano que siempre ha caracterizado a Mercedes Milá.

El adiós de Loles León y una nueva apuesta para Nuria Marín

Mientras Mercedes Milá toma impulso, Loles León se despide de La 2 antes de lo esperado. Zero Dramas no ha logrado consolidarse en audiencia pese al tirón mediático de su presentadora. RTVE había planteado inicialmente mantener el formato hasta final de temporada, pero los resultados han precipitado un cierre anticipado.

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María Verdoy en el programa 'Socialité'. (Telecinco)

Aun así, la cadena seguirá reforzando su oferta de entretenimiento con otro estreno esa misma noche. Tras el debut en RTVE Play, La 2 emitirá también Lo que pasó, pasó, el nuevo espacio presentado por Nuria Marín. El programa, que llegará pasada la medianoche, pondrá el foco en la cultura popular española y en el fenómeno de la fama, mezclando nostalgia televisiva, crónica social y análisis del universo celebrity.

Chelo García-Cortés, Samantha Hudson o Soy una pringada serán algunas de las colaboradoras encargadas de comentar cómo ha cambiado la forma de entender la fama en España. Desde los grandes iconos del pasado hasta las nuevas celebridades nacidas de TikTok, realities o memes virales, el formato promete convertirse en una de las apuestas más comentadas de la temporada.

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