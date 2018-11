Según pudo saber Infobae, y si bien durante el encuentro no se habló de nombres, pareció quedar claro que no habrá cambios bruscos en el área de Trabajo. Sica se mostró conforme con lo realizado hasta ahora en las negociaciones colectivas y paritarias. Por lo tanto, no habría que esperar demasiados movimientos. Los anuncios se realizarían el jueves.