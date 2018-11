La Cámara Federal procesó hoy al ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en una causa que investiga el dinero que el Gobierno de Cristina Kirchner destinó a programas de tratamientos de basura y que no se hicieron. En la misma resolución, el tribunal confirmó los procesamientos de los otros ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.