Pocas horas después del comienzo de las asambleas informativas, el vocero de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón, sostuvo que las reuniones impulsadas por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA) son una "medida de fuerza encubierta y sorpresiva porque no hay un planteo que atender", aunque aclaró que existe un reclamo por que se pague una cláusula gatillo de ajuste por inflación en el pago de los sueldos de octubre que la empresa estatal no reconoce porque entiende "que no corresponde" debido a que "no fue acompañado de un planteo formal a la compañía, lo que impide la posibilidad de conversar sobre las diferencias que pudieran plantearse".