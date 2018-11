-Diciembre de 2001 tuvo algunas particularidades que si no las evaluás no hacés el análisis correctamente. En ese momento no había un programa social que contuviera las necesidades de las personas. No tuviste una red de contención. Este no es un tema menor. Porque una cosa es que vos tengas que restringirte en el gasto y otra es que no tengas para comer. En diciembre de 2001 la gente se quedó sin plata para comer. Ahora venís de un período de expansión económica y en donde hay dos o tres programas que se universalizaron. Eso hace que la situación sea distinta. No veo el mismo tipo de estallido y espero que no lo haya porque sería muy triste. Cuando estas situaciones pasan los que sufren son los de abajo, no los de arriba.