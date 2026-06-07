Expertos alertan que “la transferencia pacífica del poder está en riesgo” mientras Petro sigue sin reconocer resultados electorales

Sectores políticos y sociales insisten en la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema electoral colombiano. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Especialistas y sectores de la sociedad civil advierten que la transferencia pacífica del poder en Colombia podría verse comprometida ante la falta de un reconocimiento oficial de los resultados electorales por parte del presidente Gustavo Petro. La situación se presenta en medio del silencio del mandatario y de su candidato, el senador Iván Cepeda, tras los comicios.

La campaña estuvo marcada por una presunta polarización y por la participación directa de Petro en respaldo de Cepeda. Sin embargo, tras la derrota del senador frente a Abelardo de La Espriella, quien obtuvo una ventaja de 700.000 votos, ni el presidente ni su aspirante han hecho pronunciamientos públicos reconociendo el resultado. De acuerdo con El Tiempo, esta postura ha generado preocupación en distintos sectores y ha sido interpretada como un hecho inédito dentro de la tradición democrática del país.

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Jairo Libreros, analista político, sostuvo a El Tiempo: “No reconocer los resultados, la derrota, implica un desconocimiento también de la legitimidad del adversario y representa un riesgo que podría derivar en violencia política”. A pesar de la revisión exhaustiva del sistema electoral por parte de la Registraduría Nacional y de los observadores internacionales, la narrativa oficialista mantiene la sospecha de fraude.

Reacciones institucionales y defensa de la transparencia

La Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigida por Hernán Penagos, presentó datos verificables que respaldan la transparencia del proceso. Penagos puntualizó que, tras revisar 5.300 mesas, no se hallaron inconsistencias relevantes. Erick Rincón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, indicó: “El escrutinio oficial coincidió en un 99,94% con los datos preliminares”, resaltando la solidez del sistema y la labor de más de 1.500 observadores internacionales.

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La Misión de Observación Electoral (MOE), liderada por Alejandra Barrios, recordó que el Gobierno debe actuar como garante del proceso y no como parte interesada. El Tiempo recoge su mensaje: “El Gobierno es responsable de la gobernanza; no es un invitado más a las elecciones”. El Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación solicitaron al presidente abstenerse de intervenir en la campaña, subrayando la necesidad de preservar la confianza institucional.

Voces políticas y consecuencias democráticas

Diversos actores políticos han manifestado su preocupación por la falta de reconocimiento oficial del resultado. Sergio Fajardo, candidato presidencial, expresó: “Lo que ha hecho el presidente Petro, al poner en duda el resultado electoral, es un daño muy grande y hace parte de una confrontación que Colombia no se merece”. Gabriel Cifuentes, columnista de El Tiempo, advirtió que la negativa a reconocer los resultados podría derivar en inestabilidad política y social inusitada.

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Humberto de la Calle, exconstituyente y exsenador, identificó ataques anticipados y sin pruebas a los órganos electorales, así como la promoción de la narrativa de fraude. Los expertos consultados por El Tiempo consideran que este escenario puede propiciar movilizaciones masivas o impulsar propuestas de asamblea constituyente.

Dimensión internacional y advertencias externas

El contexto colombiano ha sido seguido de cerca por actores internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de Cristopher Landau, manifestó su preocupación ante un posible desconocimiento de los resultados y denuncias de compra de votos en la Costa Caribe. El Tiempo informó que tanto Petro como su ministro de la Política, Armando Benedetti, figuran desde el año pasado en la “Lista Clinton”, lo que ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo.

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El respaldo público del expresidente Donald Trump a De La Espriella también motivó respuestas desde la Casa de Nariño. Petro señaló la existencia de injerencias externas y reiteró su rechazo a aceptar la derrota, postura que ha sido interpretada como una extensión de la estrategia de incertidumbre.

Estrategias políticas ante la segunda vuelta

Según Erick Rincón, la actitud del presidente responde a un cálculo estratégico orientado a la segunda vuelta, con el objetivo de movilizar su base electoral. La campaña oficialista ha sido observada por organismos nacionales e internacionales por el uso de recursos públicos y la implicación directa del Ejecutivo en favor de Cepeda. En su último discurso público, Petro dirigió críticas directas a su adversario y volvió a poner en duda la legitimidad del proceso.

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El analista Pedro Medellín comentó a El Tiempo: “El presidente Gustavo Petro está fuera de control y hay un tema de orden de seguridad de la República”. Los asesores de Cepeda han comenzado a recomendarle que tome distancia de las declaraciones del presidente para evitar un mayor desgaste político.

Llamados a la institucionalidad y próximos pasos

Representantes del sector privado, la academia y otros poderes públicos subrayaron la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, declaró a El Tiempo: “La confianza en las instituciones es un activo que Colombia siempre debe proteger”.

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El Consejo de Estado recordó que la figura presidencial representa la unidad nacional y que la actitud del presidente contribuye a la polarización. La atención se concentra ahora en el desarrollo de la segunda vuelta el 21 de junio y en la capacidad de las instituciones para garantizar una transición ordenada del poder.