En el 2000, Mohme Llona falleció y su hijo mayor asumió la conducción del diario y del grupo. El próximo mes de octubre, en Salta, Mohme Seminario entregará la presidencia de la SIP. "No sé cómo pero me convencieron", confiesa sobre la aceptación de este segundo mandato (el primero fue en el periodo 2014-2015) que lo llevó este último tiempo a visitar Ecuador, donde ha tenido largas charlas con el presidente Lenin Moreno, y a sumar a la CNN como miembro de la SIP en Estados Unidos. Lo obsesiona, sin embargo, Nicaragua, donde estuvo hace un mes. "En televisión se veían jóvenes cantando pero en la calle había 400 muertos", advierte. Por otra parte no lo asustan las nuevas tecnologías sino todo lo contrario: celular en mano disfruta cuando chequea contenidos, páginas vistas y mediciones de tráfico para ganarle a la carrera de los tiempos actuales en información.