La otra es Patagon Adventure SRL, donde su primo hermano Gellert figuró fugazmente como empleado en 2007, según los registros de Anses. Esta empresa, hace algunos años, fue señalada como parte del supuesto patrimonio negro, a través de familiares políticos, del ex gobernador Peralta. Consultado por Infobae, el ex mandatario santacruceño se desligó de los negocios de su sobrina política y negó tener otro vínculo con Pochetti, más allá del familiar. Afirmó que "no la veía desde 2011", y que perdió todo contacto luego de su separación de Blanco, que se formalizó a fines del 2015 al dejar la Casa de Gobierno santacruceña.