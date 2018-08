-No creo que la solución del futuro de Argentina sea mirar el relato del pasado. Han pasado casi tres años de gobierno. Necesitamos tener un relato hacia el futuro. Eso no quita que no se investigue, que no se mire para atrás, que no se vean cuestiones que hoy tienen que esclarecerse. Pero empecemos a hablar de que vamos a hacer en el futuro. Pasa el tiempo y no hay respuesta. Quiero hablar de futuro y cuando hablo de una alternativa, de una construcción del año que viene, es para hablar de futuro. Basta de hablar del pasado como excusa para poder justificar los errores que se cometieron.