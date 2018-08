Después de la revelación de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación de Julio De Vido, los principales portavoces peronistas evitaron caer en la tentación de criticar la gestión de Cristina Kirchner durante ocho años y hacer referencias sobre los cinematográficos relatos de los empresarios y ex funcionarios arrepentidos que declararon ante el juez federal Claudio Bonadio.