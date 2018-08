En una entrevista que concedió a Jonatan Viale en CNN, Jorge Rial planteó un escenario de cara al año electoral. "Fijen este tuit", avisó antes. "Yo no sé si Tinelli no va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé si Vidal va a buscar la reelección y no sé si Horacio Rodríguez Larreta no va por la presidencia", dijo el periodista.