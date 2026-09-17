El padre que le enseñó todo en el CNJG: el corrido de Juan Carlos Valencia en el que agradece a El Mencho quien era su padrastro

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)

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Los corridos en México son practicamente la historia de la vida de los narcos adornada y por supuesto validada por ellos mismos, incluso escrita por encargo como una forma de ser una especie de “leyenda”, claro está que no narrarán los atroces eventos que han dejado millones de muertos por décadas y más de 135 mil desaparecidos. Muestra de ello es el corrido del narco más poderoso de México actualmente y el más buscado por Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González alias “El Pelón” o “El 03″, el grupo FN le escribió un tema en su álbum Billetes Verdes en 2020 donde ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” como el 01 y a Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, su hermanastro, como el “02″.

La canción se llama “El Número 3” y la letra lo describe como un “joven decidido”, hijo de “un hombre de honor”, y aludió al encarcelamiento de “El Menchito”, su medio hermano. También presentó a Nemesio Oseguera como “su padre” el cual era el jefe máximo del CJNG y atribuyó a “El 03” gusto por los autos, las metralletas y las mujeres, aunque el personaje afirmó: “No me gusta usar violencia, pero hay veces que, la neta, lo amerita la ocasión”.

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El corrido también relató un supuesto operativo gubernamental en el que murieron cuatro integrantes del grupo y “El Mencho” logró escapar. En otra estrofa, el narrador dedicó palabras a Rosalinda González Valencia, madre de “El 03”, a quien llamó “señora de hierro” y “mi razón de ser”.

Describe en este tema su relación paternal de admiración y respeto con El Mencho llamándolo “padre” aunque en realidad fue su padrastro, aunque lo crió desde muy pequeño. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, apodado “el Maradona”, fundador del extinto Cártel del Milenio.

Un retrato ilustrado de Juan Carlos Valencia González se presenta junto a un tablero de ajedrez con figuras armadas y una placa de la DEA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los homenajes públicos que durante años rodearon a “El Mencho” en comunidades de Jalisco y Michoacán, no existieron registros de celebraciones, mensajes o manifestaciones relacionadas con el cumpleaños 42 de Valencia González, el pasado 12 de septiembre. Su bajo perfil siguió el modelo de su padrastro, conocido durante años por la escasez de fotografías y datos confirmados sobre su vida personal.

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Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Estados Unidos elevó a USD 25 millones la recompensa por información que condujera a su captura. El hombre, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, llegó a la cúpula del cártel con doble nacionalidad, una red familiar ligada a tres organizaciones criminales y un perfil público casi inexistente.

La recompensa fue anunciada el 5 de agosto de 2026 junto con cargos penales contra ocho mandos de la organización y un paquete de hasta USD 102 millones repartido entre fugitivos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos, sostuvo: “El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”.

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El monto ofrecido por Valencia González superó los USD 15 millones que se llegaron a ofrecer por “El Mencho” cuando permanecía prófugo. También fue equiparado con la recompensa que Estados Unidos fijó en su momento contra Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda.

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

La designación ocurrió después de que el Ejército mexicano abatió a “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La baja del fundador abrió una disputa por el control de una estructura que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera y una de las agrupaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas.

Tres grupos criminales confluyeron en la trayectoria de Valencia González

La primera estructura que rodeó a “El 03” fue el extinto Cártel del Milenio, fundado por su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, “El Maradona” o “El Juanito”. Ese grupo y el Cártel de los Valencia llegaron a traficar hasta una tercera parte de la cocaína que salía de México hacia California y Chicago, mientras utilizaban negocios legales, incluida la agricultura, como fachada.

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Valencia Cornelio fue jefe directo de “El Mencho” durante los primeros años de su carrera criminal. El 15 de agosto de 2003 fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y autoridades federales; enfrentó acusaciones por delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

La detención debilitó al Cártel del Milenio y provocó su fragmentación en facciones que pelearon por plazas criminales. De ese proceso surgió la organización que después se consolidó como el CJNG bajo el mando de Oseguera Cervantes, quien había sido uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recompensas por más de USD 100 millones contra ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (DEA)

En 2020, “El Maradona” salió del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, después de 17 años detenido. Padecía cáncer linfático y obtuvo una reducción de sentencia por buen comportamiento y razones de salud; no hubo información oficial sobre su paradero tras la liberación.

El segundo eje familiar fueron Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de “El 03”. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, migró de manera indocumentada a Estados Unidos durante su infancia y trabajó en campos agrícolas antes de que la familia regresara a México.

De manera extraoficial se indicó que Rosalinda conoció a “El Mencho” en California cuando Juan Carlos tenía dos años. La relación unió al Cártel del Milenio, a los Valencia, a Los Cuinis y, posteriormente, al CJNG; esa red convirtió a Los Cuinis en brazo financiero y logístico de la organización jalisciense.

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El tercer componente fue el propio CJNG, donde Valencia González fue formado desde joven y recibió el mando de células armadas. El heredero inicialmente previsto habría sido “El Menchito”, hijo biológico de “El Mencho”, pero fue detenido el 30 de enero de 2014 en Zapopan, extraditado el 21 de febrero de 2020 y condenado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025.

Grupo Delta y Grupo Élite fueron atribuidos a “El Pelón”

El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y personal del Departamento de Justicia ofrecen una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas de la administración Trump contra Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la sede del Departamento de Justicia en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Antes del aumento de la recompensa, Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por datos que llevaran a su captura. Valencia González también fue identificado con los alias “R3” y “Tricky Tres”, mientras documentos judiciales y reportes de la Sedena lo ubicaron como fundador de Grupo Delta y Grupo Élite.

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Esas células recibieron entrenamiento militar y participaron en disputas territoriales contra el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana. La Sedena documentó tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y presencia de exmilitares colombianos como instructores de los grupos armados.

La FGR lo habría relacionado con el secuestro de dos mujeres de la Defensa en Puerto Vallarta durante 2022, como represalia por la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, lugarteniente del CJNG. También se le habría vinculado con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar en 2016, el ataque contra el exfiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos.

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Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, se consolidó como líder del CJNG gracias al control del Grupo Élite, su brazo armado más eficiente y temido. (Infobae)

Una acusación en la Corte Federal del Distrito de Columbia, presentada desde octubre de 2020, lo señaló por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y opioides sintéticos, además de delitos relacionados con armas de fuego durante operaciones de narcóticos. Informes oficiales lo ubicaron además detrás de narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, en febrero de 2024.

La presión contra “El 03” también alcanzó sus bienes. En julio de 2026, el Departamento de Justicia promovió el decomiso civil de un rancho de 1.9 hectáreas (4.8 acres) en Hemet, California, comprado en marzo de 2011 por USD 250,000 bajo el nombre de Juan Carlos González; el valor catastral era de USD 326,692 y estimaciones inmobiliarias lo ubicaron hasta en USD 841,000.

El Departamento del Tesoro designó el 23 de julio de 2026 a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el CJNG. Desde junio de 2025, Estados Unidos revocó 93 visas de familiares y asociados de narcotraficantes ligados a cárteles con designación terrorista, incluidas 26 canceladas el 5 de agosto a personas relacionadas con el grupo jalisciense.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos estimó que el CJNG tenía entre 15,000 y 20,000 integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Bajo el mando de “El 03” quedaron Grupo Delta y Grupo Élite, las células armadas que fundó antes de tomar el control total del cártel.