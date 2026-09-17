Gobernadora de Guanajuato también presume vestido diseñado con manos artesanas durante el Grito de Independencia

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, reconoció el trabajo del diseñador salmantino Iván Ortiz, quien confeccionó el vestido que utilizó durante el Grito de Independencia.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, presumió el vestido que usó durante el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre: una pieza creada por el diseñador salmantino Iván Ortiz, con la que busca colocar el talento local en una de las ceremonias cívicas de mayor exposición en el país.

La mandataria estatal compartió el origen de su atuendo en un mensaje publicado después de la ceremonia del 15 de septiembre. En el texto, sostuvo que la prenda acompaña una noche de historia, identidad y orgullo por las raíces guanajuatenses.

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El diseño adquirió presencia en una celebración que concentra la mirada pública en Dolores, Guanajuato, municipio ligado al inicio de la lucha independentista. Además, coincidió con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también destacó las manos artesanas que diseñaron el vestido que utilizó desde Palacio Nacional.

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, reconoció el trabajo del diseñador salmantino Iván Ortiz, quien confeccionó el vestido que utilizó durante el Grito de Independencia.

“Mi vestido para el Grito en Dolores fue creación del diseñador salmantino Iván Ortiz”, señaló la gobernadora panista al agradecer el trabajo del creador originario de Salamanca, Guanajuato.

La gobernadora agradeció al diseñador salmantino Iván Ortiz por la creación del vestido, sin embargo, no detalló los materiales, las técnicas de confección ni los elementos visuales que integran el vestido. Tampoco precisó si participaron bordadoras, costureras u otros talleres artesanales en el proceso de elaboración.

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No obstante, la publicación de la funcionaria estatal sí coloca el acento en el trabajo local y en los detalles que, según aseguró, llevan el sello del talento guanajuatense.

“Gracias, Iván, por poner el corazón y llevar el talento de Guanajuato en cada detalle”, expresó la gobernadora, quien también compartió fotografías del evento.

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, reconoció el trabajo del diseñador salmantino Iván Ortiz, quien confeccionó el vestido que utilizó durante el Grito de Independencia.

Sheinbaum usa bordados del Istmo de Tehuantepec

La referencia a las manos artesanas y al trabajo de diseñadores locales se suma a una práctica recurrente en ceremonias de Estado: usar prendas que recuperan oficios textiles, bordados regionales y técnicas transmitidas entre generaciones.

En los actos patrios, la ropa de las figuras públicas suele funcionar como un espacio de representación cultural. Cada elección puede remitir a una comunidad, una región, un taller o una tradición que se coloca frente a miles de asistentes y ante las imágenes de la ceremonia.

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En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum también compartió cómo fue confeccionado su vestuario durante la noche del 15 de septiembre. La mandataria compartió un video donde dio a conocer que utilizó una chaqueta negra con flores bordadas en colores rojo, morado, rosa, azul y verde.

Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

La pieza fue elaborada por artesanas del Taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca. El colectivo reúne a bordadoras y personas muxe zapotecas que trabajan prendas vinculadas con la tradición textil del Istmo de Tehuantepec.

El atuendo se compone de una parte superior con bordados florales sobre fondo negro y una falda recta del mismo color, sin aplicaciones. La presidenta portaba además la banda presidencial tricolor, con el escudo nacional bordado en dorado.

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Sheinbaum llevaba el cabello recogido en un chongo bajo y utilizaba aretes pequeños de perla. La elección de accesorios discretos permitió que el trabajo textil concentre la atención durante el acto protocolario.

El Taller Biulú surgió en 2017, tras el sismo de 8.2 grados que afectó Juchitán. Su trabajo busca mantener la elaboración colectiva de huipiles y enaguas, prendas que forman parte de momentos centrales en la vida de mujeres zapotecas del Istmo. La prenda usada por la presidenta se suma a los atuendos artesanales que ha elegido en ceremonias oficiales desde el inicio de su gobierno.