Grecia Quiroz comparte imagen ‘dolorosa’ de su hijo y de Carlos Manzo: “Él solo quería un mejor México para nuestros hijos”

Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )

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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, compartió una fotografía recordando a Carlos Manzo, su esposo, quien fue asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un evento del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre. Con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, la funcionaria recordó al fallecido y exigió justicia para las víctimas de la violencia en la entidad.

En la misma línea, este jueves 17 de septiembre, Quiroz García compartió un par de fotografías, en una se muestra a su hijo pequeño hizando la bandera de México y en otra a Manzo haciendo lo mismo. La autora describió la escena como “una imagen que duele” y “genera impotencia”. También cuestionó los intereses políticos que, según su mensaje, se imponen por encima de la población y afirmó que hacer el bien puede tener como consecuencia “la vida” y el silencio.

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Carlos Manzo y su hijo portan la bandera de México en dos fotografías difundidas en el municipio de Uruapan. (Grecia Quiroz )

Quiroz vinculó una imagen con el legado que atribuye a Manzo y sostuvo que el dirigente buscaba transmitir valores a los niños, entre ellos el amor al prójimo y la defensa de las familias.

La presidenta de Urupan llamó a las familias de Michoacán a organizarse para defender a sus hijos y cerró la publicación con una consigna: “Michoacán merece vivir”.

Grecia Quiroz recordó a Carlos Manzo en el Grito de Independencia

La noche del martes 15 de septiembre, Grecia Quiroz dedicó parte de su primer Grito de Independencia a Carlos Manzo. Desde el balcón del Palacio Municipal, recordó que en 2025 no pudo realizarse la ceremonia tras la muerte de un policía municipal.

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“Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo, que se escuche fuerte porque tampoco será el mío”. Con esa frase, Quiroz enmarcó su primer Grito de Independencia como continuidad del proyecto político de su antecesor en el cargo.

Grecia Quiroz cerró su discurso con vivas a la memoria de Carlos Manzo y un llamado a un Uruapan libre y en paz. (TikTok: César Hernández Fotógrafo)

La alcaldesa sostuvo que Manzo privilegió la protección de la población y reclamó justicia por él y por las víctimas de la delincuencia. Durante las arengas, incluyó las frases: “Viva la memoria de Carlos Manzo” y “Viva un Michoacán en paz”.

Gerardo Noroña critica a Grecia Quiroz por su vestimenta

Gerardo Fernández Noroña calificó de ‘fachosa’ a Grecia Quiroz, a quien nuevamente criticó, en esta ocasión por su manera de vestir durante el evento conmemorativo del Día de la Independencia de México.

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