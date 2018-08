Un grupo cantaba "el que no salta, es un ladrón", otro "Pichetto, cobarde, el pueblo está que arde", más allá unos gritaban "chorra, devolvé la guita", por aquí entonaban el Himno Argentino. Cada tanto se juntaban para cantar "Argentina, sin Cristina" o "no vuelven más, no vuelven más" o también "Bonadio, Bonadio". Lo que más fuerte se escuchó es "desafuero, desafuero". Todos iban y venían, miraban hacia el Congreso, un padre le decía a su hija "te subo a los hombros para que veas el edificio, no podemos ir hasta allá", se armaban mareas de gente que se dirigía a una punta y luego a la otra, como esperando ver algo que no encontraban.