Con relación a la sesión en el Senado, el peronista José Mayans aseguró durante el fin de semana que habrá quórum y "Cristina Kirchner hará uso de su defensa". Explicó, además, que no bajaron a dar quórum la semana pasada porque no comparten la visión de que el allanamiento puede ser de utilidad, "no sirve algo que se hace así tan anunciado", dijo.