-Vos fijate lo que pasó: esto de los cuadernos ¿por qué pasa? Empieza a pasar porque hay una Ley del Arrepentido; empieza a pasar porque hay un cambio institucional. Empieza a pasar porque hay no empresarios amigos. El primo de Mauricio Macri que está involucrado no tuvo tratamiento diferencial con respecto al resto. Lo que empieza a pasar en la Argentina es que lo que dice el presidente, que no hay impunidad para nadie, empieza a demostrarse. Cuando vos ves cómo trabaja la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y cómo enfrenta todo lo que tiene que ver con las denuncias de la violación del marco de defensa de la competencia, bueno… Se empieza a trabajar con otra seriedad y con otras herramientas. No hace falta hacer de matón, como hacía (Guillermo) Moreno, para que se cumpla lo que dice la ley.