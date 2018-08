No hubo caso. A las 21.20 del lunes 13, mientras la televisión del SUM (salón de usos múltiples) del pabellón C reproducía el allanamiento del juez Claudio Bonadio en el edificio de la ex presidenta Cristina Kirchner, Medina se acercó repentinamente a Fabián de Sousa y a José María Núñez Carmona y los tres se trenzaron en una gresca. "El Pata" le llegó a decir a Boudou, que miraba asombrado la escena, que con él no era la bronca, mientras "vociferaba todo tipo de insultos con elevado tono de voz".