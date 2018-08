"Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a contarme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía qué había pasado. Después tuve un gran enojo; luego me vino una cosa de tristeza, de angustia. ¿Y sabés en quién pensé más que en el proyecto político o en la imagen de nuestro Gobierno? Pensé en los miles de pibes que habíamos incorporado a la política y cómo se podían sentir con la escena", dijo entonces Cristina Kirchner y añadió: "Siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la Justicia no haya determinado quién se lo dio y cuándo se lo dio".