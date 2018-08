En la tabla, el ex ministro de Economía Kicillof aparece como contacto de la empresa Cookins, que estaba a cargo del catering. "Cobraba carísimo para un pésimo servicio", explicó a Infobae uno de los tres ex empleados de Isolux consultados para escribir este artículo. "Al guiso de lentejas le decíamos 'guiso de piedra', porque era horrible. Por eso los ejecutivos no comían en el comedor de la obra, porque el servicio era nefasto", agregó otra de las fuentes.