El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti reconoció que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto". Sus dichos se dieron en el marco de una declaración ante el fiscal Carlos Stornelli, con quien negoció colaborar con la Justicia en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras lo cual el ex funcionario recuperó la libertad.