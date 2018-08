En esa línea, contó qué "Betnaza me dijo que Techint no, de un modo coloquial. Luego, Kirchner me encomendó que busque a Techint, me comuniqué con Betnaza y me presenté en su oficina en la calle Della Paolera, en esa ocasión me entregó 100.000 dólares, y me dijo que era para Kirchner. Eso se repitió entre cinco y seis veces. En esas oportunidades me lo entregó Betnaza personalmente, luego me pedía que bajara a otro piso, que me lo iba a entregar otra persona. Esos paquetes de dinero se los entregué directamente a Kirchner".