Quienes conocen al juez que lleva adelante la investigación de los mencionados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno aseguran que Bonadio no escucha a las voces que le hablan de la dimensión de lo que está haciendo. "No levanta los ojos de los procedimientos y no tiene intención de convertirse en héroe, solo quiere hacer justicia, y tuvo la suerte de estar siguiendo la investigación por la importación de Gas Natural Licuado con el fiscal Carlos Stornelli, con quien tiene excelente vínculo", contó una amiga del juez.