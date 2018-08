Luego publicó en Infobae una columna titulada "Estoy a favor de la Ley, no del aborto, sí de la vida" para explayarse sobre el tema. "El velo de la ilegalidad, hacer de cuenta que no pasa, no da registros, ni números claros, expone a las mujeres y hasta alienta la especulación de la industria de las drogas abortivas. Así como están las cosas en relación al aborto, no funcionan. Por eso hoy digo, #QueSeaLey", concluía el texto.