El aborto no debe ser frivolizado. Es un acto íntimo y doloroso que, por lo que me han contado varias mujeres a las que he entrevistado o amigas que han tomado esa decisión, queda pegado al alma y con el que se sigue viviendo. No es inocuo. No es liviano. Hay un corazón latiendo, hay vida que aún no siente, que se irá desarrollando hasta ser vida humana con el correr de las semanas, pero que según todos los ordenes jurídicos tanto nacionales como internacionales aún no es persona ni podría vivir de manera autónoma. Desde el punto de vista espiritual ¿quién sabe que ese alma ha decidido encarnar o sabe que aún no es su momento? ¿Quién tiene la certeza?