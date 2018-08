López Iñiguez también hizo referencia a la situación personal de Boudou y Nuñez Carmona. Explicó que "no incurrieron en rebeldías, no ocultaron o proporcionaron falsa información sobre su identidad o domicilio, no intentaron fugarse en el momento de sus anteriores detenciones, ni fueron hostiles, ni ejercieron violencia que permitan pronosticar que no se someterán a la persecución penal". También que en enero pasado la Cámara Federal los liberó después de estar dos meses presos en otra causa y que el tribunal señaló que no había ningún peligro procesal.