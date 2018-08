Como es habitual, su tema fue la gestión y no la política. Reconoció que los próximos meses serán difíciles, y que tendrían que entrenarse para decir "pocos sí y muchos no". "Gobernar es a veces tener que decir que no", y contó que las decisiones más importantes en su vida, las que tuvieron más trascendencia, fueron para decir que no. Puso el ejemplo de cuando decidió no contratar a Diego Maradona en Boca Juniors. "Veinte años después todavía me sigue puteando", dijo el Presidente.