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Mundial 2026 | Verónica Alcocer le deseó éxitos a la selección Colombia antes del debut contra Uzbekistán: “Espero que nos unamos para animar”

La primera dama de la Nación también le dejó un mensaje a la organización del torneo que comparten Estados Unidos, México y Canadá

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Alcocer compartió la publicación a cinco días del debut de la Selección Colombia - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa | FCF
Alcocer compartió la publicación a cinco días del debut de la Selección Colombia - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa | FCF

Verónica Alcocer volvió a dar de qué hablar luego de que días antes salió a respaldar en público a su hija Antonella Petro, y tras el intercambio con James Rodríguez (la polémica por no concederle una foto en medio del acto de despedida el jueves 4 de junio, en Bogotá), y ahora compartió un mensaje para la selección Colombia que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por medio de una imagen que difundió en su cuenta de Instagram la mañana del viernes 12 de junio de 2026, Alcocer le deseó éxitos a la delegación en cabeza del técnico argentino Néstor Lorenzo y de las dos principales estrellas del equipo: el mediocampista y capitán James Rodríguez; y el atacante Luis Díaz.

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“Con la #FIFAWorldCup ya en marcha, espero que nos unamos para animar a la @FCFSeleccionCol. Su dedicación y entrega inspiran a los colombianos alrededor del mundo”, inicia el mensaje que reza en la imagen que compartió la primera dama de la Nación.

- crédito @veronicalcocerg/IG
Alcocer compartió el mensaje desde su cuenta de Instagram el viernes 12 de junio de 2026 - crédito @veronicalcocerg/IG

En la segunda parte de sus palabras, Alcocer “también les deseo muchos éxitos a nuestros amigos de Estados Unidos, Canadá y México en la organización de este magnífico evento de talla mundial”.

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Verónica Alcocer apoyó a su hija Antonella luego de la polémica con James Rodríguez

La primera dama de la Nación definió el episodio como un mensaje de amor y unidad, después de que la hija menor del presidente Gustavo Petro difundiera la respuesta del capitán de la Selección Colombia a una promesa de foto y camiseta que llegó tras la controversia ocurrida en la despedida oficial del equipo rumbo al Mundial de 2026.

Lo anterior, sumado a un video que compartió la hija menor (17 años) del presidente Petro, en el que le bajó el nivel a la controversia.

Entre las reacciones que siguieron a la publicación, usuarios dejaron mensajes como: “Esa es la respuesta Verónica”; “En estos tiempos, una menor no puede ser la culpable de los malos manejos de su papá” y “El fútbol no debe estar en medio de las polémicas políticas”.

La hija del presidente mostró su admiración por el '10', luego de la polémica por la despedida de la selección Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

La reacción de la primera dama llegó después de que Antonella Petro compartiera fragmentos de su conversación con Rodríguez. En esa publicación, la joven mostró la promesa del mediocampista: “Tomarnos una foto y regalarte una camiseta de la Selección Colombia”.

Antonella también difundió otro pasaje dedicado al jugador: “Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”.

Antonella mostró su lado más personal

En otro video que compartió Antonella Petro, la adolescente eligió al fubtolista argentino Lionel Messi por encima del portugués Cristiano Ronaldo en un video de preguntas y respuestas difundido después de su aparición pública con Iván Cepeda en Bosa, en medio de la campaña presidencial colombiana que se encamina a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, cuando se definirá quién gobernará el país entre 2026 y 2030.

La hija menor del presidente Gustavo Petro reapareció en redes sociales tras el cierre de la polémica por un episodio que involucró a James Rodríguez durante un acto de despedida de la selección Colombia en Catam.

La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Esta vez, el foco estuvo en sus gustos personales sobre fútbol, música, comida, estudio y redes sociales.

La escena surgió después de que Antonella acompañó a Cepeda el domingo 7 de junio de 2026 y jugó un partido de fútbol en la cancha del colegio Claretiano, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.

En esa jornada, la adolescente volvió a viralizarse por la breve conversación que sostuvo con el candidato y por algunas jugadas en la cancha. Cepeda también le firmó el balón.

Antonella Petro también eligió a Karol G y Morat

En el formato de preguntas y respuestas tipo “ping pong”, Antonella Petro Alcocer respondió primero a una comparación entre dos de las artistas colombianas más populares. “Karol G”, contestó, cuando le pidieron elegir entre Shakira y la cantante de Medellín.

Después ella dijo que prefiere a Millonarios (es hincha) sobre Independiente Santa Fe.

La hija del mandatario también eligió a la banda colombiana Morat por encima de la artista española Rosalía.

La hija menor del presidente Petro mostró su lado más personal y dejó ver varios de sus gustos predilectos relacionados con la música y el deporte, por ejemplo - crédito @anto_petro_alcocer/IG

En materia de viajes, dijo que prefiere la “tierra fría” antes que la “tierra caliente”. Mientras que en la sección de comida expresó la preferencia opuesta. En lugar del ajiaco, plato asociado a clima frío, eligió el pescado, más vinculado a zonas cálidas, y agregó: “Vamos, como diez a cero”.

Sobre su vida escolar, Antonella dijo que su materia favorita es historia por encima de economía. Al final del intercambio, escogió TikTok como su red social preferida frente a Facebook.

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