La primera palabra que pronunciaron ayer por la mañana en el cuarto piso de Comodoro Py los abogados defensores de los detenidos y llamados a indagatoria fue: "nulidad". Apuestan todo a que la Cámara Federal en primer término o algún otro tribunal anule los cuadernos como prueba. Hay un detalle no menor a tener en cuenta: la Sala I de la Cámara Federal-que tiene a su cargo el caso- ya no es la misma que con anterioridad anuló las pruebas. Y la posibilidad de descartar la bitácora de la corrupción de Baratta y el ministerio de Planificación no es tan simple como ocurrió en los casos de coimas de Skanska y Jaime.