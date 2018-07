Una de las querellas de víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Once pidió hoy que el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sea condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Es el primer pedido de condena a De Vido, quien optó por no presenciar la audiencia ni siquiera por videconferencia desde la cárcel de Marcos Paz.